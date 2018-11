Trump: "EU no está preparado para esa cantidad de migrantes"

El presidente de Estados Unidos, Donaldo Trump, insistió en que su país no tolerará una "invasión" de migrantes de la caravana e hizo un nuevo llamado para que regresen a sus países.

A través de un mensaje de Twitter, indicó que así como las autoridades de Tijuana dicen que no están "preparadas para manejar" esa cantidad de migrantes, Estados Unidos tampoco lo está.

"El alcalde de Tijuana, México, acaba de declarar que ´la ciudad no está preparada para manejar esta cantidad de migrantes, el retraso podría durar 6 meses´. Del mismo modo, EU no está preparado para esta invasión y no la tolerará", escribió.

Trump insistió en que los migrantes "están causando crimen y grandes problemas en México" y agregó: "¡Váyanse a casa!".

En las semanas pasadas Trump ordenó el despliegue de unos 5 mil militares estadounidenses en la frontera con México bajo el argumento de proteger a EU y detener lo que llama una "invasión" de migrantes.

Ese discurso lo utilizó en varias ocasiones durante la pasada campaña elect

oral con motivo de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that "the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months." Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!