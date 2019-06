´Trump está solo en guerra de aranceles´

Pese a que no se han logrado acuerdos, la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional espera que se lleguen a buenos resultados para evitar la aplicación de aranceles al país, ya que de lo contrario sería afectación irracional y binacional.

Gustavo de Hoyos Walter, presidente de Coparmex nacional, en su visita a Reynosa, reconoció que es un tema que difícilmente se arregle en una "sentada", pero que tienen la expectativa de que se posponga aplicar esa medida, que es electoral.

"Ha generado una gran oposición en Estados Unidos, con los representantes, senadores, dirigentes empresariales y les diría que el presidente Trump está solo en su guerra de aranceles, no tiene apoyo ni de sus seguidores en el congreso y me parece que hay posibilidades muy elevadas de que está pretensión no se vaya a materializar", dijo.

El dirigente empresarial en el país, explicó que los daños al aplicar aranceles a México, serían binacionales, ya que mucha de la producción de la frontera que va a los Estados Unidos, forma parte de procesos productivos complejos, es producto terminado como parte de proceso de fabricación, por lo que se tienen beneficios compartidos

De Hoyos Walter recalcó en conferencia de prensa que es necesario que México pueda hacer más en el tema migratorio y reconoció que hubo un relajamiento en la aplicación de la política migratoria en el mes de diciembre, pero en mayo se reactivaron, por lo que ya se deporta a personas de centroamericana, cubanos y africanos.

NUEVOS SOCIOS

Detalló que la respuesta del Gobierno Federal, fue importante y que respaldan de manera racional en las posiciones que adopte el gobierno y el sector empresarial vería como un retroceso de hasta 40 años en la relación comercial, si se llega aplicar, pero también es necesario ver alternativas de nuevos socios, aunque por la geografía Estados Unidos es definitivo.

"Estamos en la lógica de que vamos a lograr disuadir al gobierno norteamericano de que no se vuelva una realidad tenemos muchos socios en este propósito, la probabilidad de que se logre vencer, incluso a partir de fuerzas internar en los Estados Unidos, creo que es bastante alta", recalcó.

Explicó el dirigente nacional de Coparmex, que esperan que se resuelva positivamente y de lo contrario buscar otras decisiones, pero sin aplicar mismas medidas a Estados Unidos, ya que se dañaría al cliente.

Lo que pasaría

>No perderán al socio americano

>Se deterioraría la competitividad

>Rentabilidad

>Menor posibilidad de invertir y dar mejores salarios

>Ver otros mercados como China y Europa