Trump enviará más tropas para frenar a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta mañana a través de su cuenta de Twitter su intención de desplegar tropas del Ejército para proteger la frontera y calificó lo que está sucediendo con la caravana de migrantes que avanzan hacia el país como una "emergencia nacional". Según fuentes citadas por el diario The Washington Post, el Pentágono tendría 800 soldados preparados para ser desplegados, que se unirían a los ya cerca de 2.100 miembros de la Guardia Nacional que en la actualidad se encuentran realizando labores en la frontera.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2018





Los 800 nuevos efectivos estarían al cargo de labores logísticas y de apoyo, tales como montar tiendas y proveer vehículos. Lo que está por especificar es qué unidades del Ejército serán las encargadas de efectuar la misión, ya que la operación se está ultimando. Aunque el secretario de Defensa, James Mattis, podría firmar el despliegue hoy mismo.

La semana pasada, el presidente tuiteó que usaría al estamento militar para frenar a la caravana de centroamericanos que pretenden cruzar a Estados Unidos si México no lo hacía. "Debo pedir a México, de la manera más contundente posible, que pare este asalto y si no es capaz de hacerlo daré orden de movilizar al Ejército y CERRAR NUESTRA FRONTERA SUR [esto último tuiteado en mayúsculas]".

1/ 6

2/ 6

3/ 6

4/ 6

5/ 6

6/ 6

El miércoles por la noche, durante un mitin en Mosinee, Wisconsin, Trump reiteró su postura. "El Ejército está listo", exclamó ante una audiencia que le pedía en sus pancartas que acabara el muro con México. "Vais a ver una frontera muy segura", garantizó a sus seguidores. "Sólo tenéis que esperar y ver".

Según una información de la semana pasada, un portavoz del Pentágono, el teniente coronel Jamie Davis, informó de que por el momento el Ejército no había recibido órdenes formales de reforzar las leyes migratorias en la frontera. "Más allá de los soldados de la Guardia Nacional que están en la actualidad apoyando al departamento de Seguridad Nacional en la frontera sur, Defensa no ha sido llamado para proveer apoyo adicional", dijo Davis en un comunicado.

El pasado mes de abril, la Casa Blanca ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México para combatir la inmigración irregular hasta que se finalice la construcción del muro. La Guardia Nacional es un cuerpo de reservistas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bajo control de los Estados y su despliegue depende de los Gobernadores.

En su mención al Ejército, el presidente Trump no matizó si se trataba de la Guardia Nacional o tropas regulares. Por ley, el uso de los militares para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional está prohibido, por lo que la Guardia Nacional tiene un papel limitado en la frontera. En ningún caso puede detener a migrantes que lleguen a la zona limítrofe.

Trump no es el primer presidente estadounidense que envía tropas a la frontera con México: en 2006, George W. Bush ordenó desplegar allí a unos 6.000 miembros de la Guardia Nacional, y Barack Obama destinó a 1.200 efectivos de ese mismo cuerpo en 2010.

En todos y cada uno de sus mítines, Trump saca músculo cuando se trata de la inmigración. El mandatario sabe que esa fue una de sus grandes bazas electorales en las presidenciales de 2016 y espera sacar réditos políticos de nuevo en las legislativas del próximo día 6. Máxime cuando una caravana de cerca de 1.500 hondureños se dirige a Estados Unidos para solicitar asilo alegando razones de seguridad, pero Donald Trump ya ha dejado saber que no son bienvenidos.