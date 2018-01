Trump duda que se alcance acuerdo migratorio antes del 8 de febrero

"Nadie sabe con seguridad si los republicanos y los demócratas podrán llegar a un acuerdo sobre el DACA para el 8 de febrero, pero todos lo intentarán (...) con un enfoque adicional en la fuerza militar y la seguridad fronteriza. Los demócratas acaban de enterarse de que el cierre no es la respuesta", señaló el Mandatario en Twitter.



El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) suspendió temporalmente las deportaciones de jóvenes que residen sin autorización legal, siempre y cuando no hayan sido condenados por haber cometido delitos graves, y no se trate de personas que representen una amenaza a la seguridad pública.



La insistencia de los demócratas del Senado en proteger a los jóvenes migrantes, conocidos como dreamers, llevó al cierre del Gobierno este fin de semana, en la búsqueda de obligar a los republicanos a discutir una solución tras el anuncio del fin del programa en 2017.



El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se comprometió a aceptar las propuestas sobre migración, con lo que despejó el camino para un proyecto de ley de gastos temporales que financiará al Gobierno hasta el 8 de febrero, fecha límite para discutir una alternativa para los dreamers.