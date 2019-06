Trump: Draghi debería ser jefe de la Fed

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos debería tener a Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, al mando de su política monetaria, "en lugar de nuestra persona de la Fed", y reiteró que tiene el derecho de degradar o despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Trump hizo el comentario este miércoles en una entrevista en Fox Business Network.



El Mandatario ha criticado a la Fed por hacer que el crédito sea más costoso y por no haber reducido las tasas de interés la semana pasada.



Los responsables de las políticas "lo arruinaron" el 19 de junio, cuando mantuvieron sin cambios la tasa de referencia de la noche a la mañana, Trump tuiteó el lunes. Comparó a la Reserva Federal con un "niño obstinado". También recientemente negó que amenazó con degradar a Powell, pero dice que tiene la autoridad para hacerlo.



A principios de este mes, Trump atacó a Draghi en un tuit, luego de que el jefe del BCE señaló que más estímulo monetario podría estar en camino hacia la zona del euro.



Al respecto, el Presidente tuiteó que tal movimiento haría "injustamente más fácil para ellos competir contra Estados Unidos. Han estado saliendo con esto durante años, junto con China y otros".



El martes, en un evento en el Council on Foreign Relations en Nueva York, Powell destacó la importancia de la autonomía del banco central de la interferencia política, aunque no mencionó a Trump por su nombre.



"La Reserva Federal está aislada de las presiones políticas a corto plazo, lo que a menudo se denomina nuestra independencia", dijo Powell. "El Congreso optó por aislar a la Fed de esta manera porque había visto el daño que a menudo surge cuando la política se inclina hacia los intereses políticos a corto plazo".



También el martes, Powell reiteró que los riesgos a la baja para la economía de Estados Unidos han aumentado recientemente, lo que refuerza el caso entre los responsables de las políticas para obtener tasas de interés algo más bajas.



Se está construyendo un consenso de que Powell y sus colegas recortarán las tasas de interés en los próximos meses, ya que las disputas comerciales perjudican la perspectiva de la economía mundial. La semana pasada, en su reunión de política, la Fed decidió dejar las tasas sin cambios, pero abrió la puerta a un recorte.