Trump dice es ´hora de actuar´

Palm Beach, Florida

El presidente Donald Trump retomó el viernes el tema de la frontera de Estados Unidos con México, tuiteando que los demócratas y republicanos "DEBEN unirse, finalmente, con un gran paquete de Seguridad Fronteriza, que incluye financiamiento para el Muro".

"Es hora de actuar", agregó, aunque a la idea se oponen muchos demócratas, quienes recientemente obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes.

Republicans and Democrats MUST come together, finally, with a major Border Security package, which will include funding for the Wall. After 40 years of talk, it is finally time for action. Fix the Border, for once and for all, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de noviembre de 2018

Trump tuiteó desde su campo de golf en West Palm Beach, Florida, que amaneció soleado.

El mandatario también pidió al Congreso aprobar una reforma a la ley de justicia penal. Dijo que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata Chuck Schumer "tienen una verdadera oportunidad para hacer algo muy necesario en nuestro país".

Inicialmente Trump tuiteó erróneamente la cuenta de Schumer en Twitter, pues en lugar de mencionar la cuenta oficial del senador usó la cuenta de un seguidor de Schumer. El presidente corrigió el error varias horas después.

El jueves, en pleno feriado del Día de Acción de Gracias, Trump amenazó con cerrar la frontera entre México y Estados Unidos durante un periodo no especificado si su gobierno determina que su aliado del sur ha perdido el "control" de su lado.

El mandatario agregó que autorizó a los miles de soldados que envió a la frontera antes de las elecciones intermedias del 6 de noviembre que utilicen fuerza letal contra los migrantes "si tienen que hacerlo".

La amenaza de Trump acerca de la frontera llegó días después de que un juez federal suspendió la política de asilo de la administración. Bajo esa nueva política, Trump declaró que nadie puede solicitar asilo a menos que lo haga en un punto de ingreso oficial. Algunos puertos fronterizos ya enfrentan mucha acumulación y la gente debe esperar semanas.

El gobierno cerró la garita de San Ysidro, en California, durante varias horas el lunes en la mañana para reforzar la seguridad debido al inminente arribo de una caravana de migrantes. La mayoría de los carriles reabrieron antes de la hora pico.

Sobre los migrantes que acampan en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, después de viajar en caravana desde Centroamérica para llegar a Estados Unidos, Trump dijo que hay "una situación muy mala" en esa ciudad. "Si vemos que es incontrolable", entonces "cerraremos la entrada al país durante un periodo hasta que logremos controlarla. Toda la frontera".

En ese caso sería un gran golpe para México porque sería incapaz de enviar automóviles a Estados Unidos, aseveró.

Trump hizo estas y otras declaraciones en una sesión de preguntas y respuestas con reporteros desde su club de golf en Florida donde -vía conferencia telefónica- envió buenos deseos a los militares estadounidenses que están de servicio en todo el mundo. Trump también visitó una estación de la Guardia Costera y cenó en su club de Mar-a-Lago.

En la charla con los reporteros, Trump cambiaba de un tema a otro, desde la frontera hasta su disputa con el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts y desde las relaciones con China, hasta un posible cambio en su gabinete y defender al secretario de Justicia interino Matthew Whitaker.