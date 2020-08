Trump critica a la FDA por las pruebas de vacunas contra el coronavirus en EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó hoy a Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), al alegar que la agencia estaba dificultando que las compañías farmacéuticas prueben posibles vacunas y terapias contra el coronavirus en personas.

En Twitter, el gobernante también acusó a los miembros de la agencia federal de realizar pocos esfuerzos para probar posibles antídotos y tratamientos para el virus hasta después de las elecciones de noviembre.

"El estado profundo, o quien sea, de la FDA hace que sea muy difícil para las compañías farmacéuticas lograr que las personas prueben las vacunas y las terapias. Obviamente, esperan retrasar la respuesta hasta después del 3 de noviembre. ¡Deben concentrarse en la velocidad y salvar vidas! ", tuiteó el mandatario.

The Hill reporta que el mensaje se da luego de que la administración anunciara esta semana que permitirá que las pruebas de coronavirus desarrolladas por laboratorios individuales se utilicen sin la revisión de la FDA , una medida que supuestamente se produjo después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) determinara que la FDA no tiene la autoridad para regular los tests desarrollados en laboratorio para cualquier condición, incluido el Covid-19.

En consecuencia, los funcionarios de la FDA se opusieron a la decisión con el argumento de que algunas evaluaciones han demostrado ser defectuosas, mientras que los funcionarios del HHS dijeron que el proceso de aprobación de la FDA obstaculizó su capacidad para desarrollar y publicar pruebas rápidamente.

Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, amenazó esta semana con renunciar si la agencia aprobaba una vacuna contra el coronavirus que no se ha probado que sea segura y efectiva.

Hahn prometió a principios de este mes que la agencia "no tomará atajos" mientras se apresura a desarrollar una vacuna.

Los demócratas aprovecharon el tuit de Trump el sábado. "Las peligrosas y desquiciadas teorías de conspiración del presidente socavan a nuestros médicos y científicos y dificultan la respuesta a la pandemia", tuiteó el senador Michael Bennet.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA