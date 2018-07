Trump condena grabación sobre pago a modelo de Playboy

NOTICIAS RELACIONADAS NYT: Trump fue grabado hablando de pagar a exmodelo de Playboy

Washington DC, Estados Unidos.

"Inconcebible que el Gobierno irrumpiera en la oficina de un abogado (temprano en la mañana), casi inaudito. Aún más inconcebible que un abogado grabara a un cliente, totalmente inaudito y tal vez ilegal. ¡La buena noticia es que su presidente favorito no hizo nada malo!", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Ayer, el diario The New York Times reveló que el ex abogado personal del Presidente Trump, Michael D. Cohen, grabó en secreto una conversación, meses antes de las elecciones presidenciales, en la que ambos discutieron el pago para silenciar a una modelo de Playboy que aseguró tener una relación extramarital con el magnate.



El FBI se apoderó de la grabación este año durante una redada en la oficina de Cohen, de acuerdo con fuentes relacionadas con el caso.



No obstante, uno de los abogados de Trump, Rudolph W. Giuliani, confirmó que el Mandatario había discutido los pagos con Cohen en la cinta, pero dijo que el pago finalmente nunca se realizó.



Aseguró que la grabación, de menos de dos minutos, demuestra que el Presidente no había hecho nada malo.



La ex modelo, Karen McDougal, dijo que comenzó un romance de casi un año con Trump en 2006, poco después de que Melania dio una luz a su hijo Barron.