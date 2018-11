Trump cancela reunión con Putin

El Presidente estadounidense, Donald Trump, informó que canceló su reunión con el Presidente Valdimir Putin en Argentina en el G20 debido a las tensiones entre Rusia y Ucrania.

"Basándome en el hecho de que los barcos y los marinos no han regresado adesde Rusia, he decidido que sería mejor para todas las partes involucradas cancelar mi reunión previamente programada en Argentina con elVladimir Putin", escribió el Mandatario en Twitter.

"¡Espero una Cumbre importante tan pronto como esta situación se resuelva!", agregó.

Esta semana, los Gobiernos de Rusia y Ucrania aumentaron las tensiones por un incidente marítimo.





En la confrontación del domingo, guardias costeros rusos dispararon y capturaron tres buques ucranianos que intentaban pasar del Mar Negro al de Azov a través del Estrecho de Kerch, ubicado entre el territorio continental ruso y la península de Crimea, que hasta su anexión por parte de Moscú en 2014, pertenecía a Ucrania.

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, defendió la actuación militar al asegurar que que cumplieron con su deber militar ante una violación de las aguas territoriales rusas por parte de los

Por su partel el Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, pidió este jueves a la OTAN que despliegue buques en el Mar de Azov ante el enfrentamiento con Rusia.

El Mandatario realizó el llamado en una entrevista con el diario alemán Bild publicada el jueves.

Por su parte, Putin aseguró que el suceso en el mar Negro fue una provocación organizada por las autoridades ucranianas, incluido el propio Poroshenko, con miras a las elecciones presidenciales del marzo de 2019.