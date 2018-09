Trump: Canadá se ha aprovechado de EU por años

NOTICIAS RELACIONADAS Receso de EU y Canadá

Cd. de México.

"Amo a Canadá, ¡pero se han aprovechado de nuestro país durante muchos años!", dijo el Presidente a través de su cuenta de Twitter.

Las negociaciones para lograr un acuerdo comercial con Canadá comenzaron esta semana, sin embargo, aún no se ha logrado integrar al TLC.



Ambos países reanudarán la próxima semana las negociaciones para reformular un tratado comercial.



La Canciller canadiense, Chrystia Freeland, aseguró ayer que su país sólo firmará algo que le convenga.



Trump notificó el viernes al Congreso su intención de firmar dentro de 90 días un nuevo acuerdo de libre comercio, por lo que ahora la Casa Blanca tiene plazo hasta el 30 de septiembre para enviar el texto final del nuevo tratado.

