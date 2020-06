Trump califica de "montaje" la caída de un hombre empujado por policías en EU

El presidente de Estados Unidos Donald Trump insinuó el martes que el hombre que fue visto con la cabeza sangrando tras ser derribado por un policía sería parte de un montaje.

"Lo vi, cayó más duramente de lo que lo empujaron. Parecía escanear. ¿Podría ser un montaje?", se preguntó Trump en Twitter. Dos policías de Buffalo, Nueva York, fueron acusados de agresión luego que la semana pasada empujaron e hicieron caer de espaldas a Martin Gugino, de 75 años, cuando se dirigía hacia ellos.

Imágenes de video lo mostraron caído, inmóvil y con la cabeza sangrando. Aún está hospitalizado.

No está muy claro a que se refirió Trump al indicar que Gugino "buscaba escanear" y que "parecía escanear las comunicaciones policiales para bloquearles los equipos".

Aparentemente el tuit se basó en un informe de OANN, una red de televisión de extrema derecha que se especializa en teorías conspiratorias y se tornó en una de las favoritas de la Casa Blanca.

En ese video, OANN divulga la idea de una "falsa provocación del grupo de izquierda Antifa". La red sostuvo además que "nuevos videos" mostraron a Gugino "tratando de escanear las comunicaciones de la policía" con su teléfono.

El video sólo lo muestra con su teléfono en la mano derecha. Las aplicaciones para escanear comunicaciones policiales simplemente permiten escuchar mensajes sobre el tránsito y son completamente legales y comunes en Estados Unidos.

El video atizó la furia nacional contra la brutalidad policial. Donald Trump, que corre de atrás en las encuestas hacia las presidenciales de noviembre, está haciendo campaña con el lema "ley y orden".

El presidente es desde hace tiempo un fanático de las teorías conspiratorias, especialmente su promoción de la ficción de que Barack Obama no nació en Estados Unidos y, en consecuencia, no debió ser presidente. Algo que luego se vio obligado a reconocer como falso.

The police could have killed this man. pic.twitter.com/92kQ0hRz1w