Trump buscará financiamiento para muro fronterizo

Washington DC, Estados Unidos.

"Tenemos otras formas en que podemos llegar a esos 5 mil millones de dólares", dijo este martes la Secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en Fox.



Sanders no aclaró a qué fuentes se refería, pero los comentarios ofrecían la señal más clara de que la Casa Blanca podría retirarse de la promesa del Presidente Donald Trump de cerrar el Gobierno si no obtenía los 5 mil millones de dólares para el muro fronterizo que busca.

El Presidente dijo la semana pasada que estaría "orgulloso" de cerrar el Gobierno si eso obliga a los demócratas a ceder a sus demandas.



La financiación gubernamental expira la noche del viernes para nueve departamentos gubernamentales y varias agencias independientes. Si el Capitolio no logra un acuerdo sobre financiamiento, partes del Gobierno federal dejarían de funcionar temporalmente.



El Presidente saliente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y otros líderes del Partido Republicano en el Congreso no han intentado aprobar un proyecto de ley de gasto que cumpla con la demanda de Trump, ni han propuesto ninguna alternativa.



Ryan ha apoyado la llamada de Trump por 5 mil millones de dólares, pero también ha dicho que un cierre de Gobierno no tiene sentido.