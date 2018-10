Trump arremete contra manager de Dodgers

El nombre de Dave Roberts apareció como tendencia en redes sociales.

Su decisión de sacar a Rich Hill después de una sólida actuación de seis innigs y un tercio convirtió al manager de los Dodgers en el enemigo público número uno de Los Ángeles y del hombre más poderoso de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: "Es asombroso cómo un manager saca a un lanzador que está dominando a través de casi 7 entradas, y trae a los relevistas nerviosos que se quedan sin control. 4 carreras perdidas. Los managers lo hacen todo el tiempo, ¡gran error!".

Roberts sacó al abridor Rich Hill con un corredor en primera y un out en la séptima entrada, aún con una ventaja de 4-0. Scott Alexander caminó al siguiente bateador y un bateador después concedió un jonrón de tres carreras a Mitch Moreland para reducir la ventaja a 4-3.

"Estoy feliz de que estaba sintonizando. Esa es la opinión de un hombre (Trump)".

Alex Wood, uno de los tres lanzadores Roberts utilizó en el noveno, dio una carrera al único bateador que enfrentó.

Cuando se le mostró el tweet de Trump después del juego, Wood respondió: "No tengo pensamientos al respecto".

El compañero del bullpen, Dylan Floro, quien se llevó la derrota luego de permitir tres carreras en dos tercios de inning, señaló:

"No dijeron nada anoche cuando dominamos durante ocho entradas. Tuvimos una noche difícil , pero volveremos mañana (hoy)".

