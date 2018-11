Trump arremete contra GM por despidos

El Presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que podría quitar subsidios a la empresa General Motors por el anuncio de despidos masivos.

La empresa anunció el lunes que podrían despedir a 14 mil trabajadores y cerrar cinco fábricas en Estados Unidos, debido a los cambios en las preferencias del mercado, la automatización, y el impulso a los autos eléctricos.

"Estoy muy decepcionado con General Motors y su CEO, Mary Barra, por cerrar plantas en Ohio, Michigan y Maryland. No cerraron nada en México y China. Estados Unidos salvó a General Motors, ¡y estas son las GRACIAS que recibimos!", apuntó el Mandatario en Twitter.

"Ahora estamos buscando recortar todos los subsidios de @GM, incluyendo para coches eléctricos", escribió.

La directora ejecutiva de GM Mary Barra dijo que las tarifas que impuso el Gobierno de Trump son un problema, pero no la causa de los despidos.

"General Motors hizo una gran apuesta en China hace años cuando construyeron plantas allí (y en México), no creo que esa apuesta vaya a dar frutos. ¡Estoy aquí para proteger a los trabajadores de América!", afirmó el Mandatario

La pérdida de empleos es un dolor de cabeza para el Presidente, cuyas esperanzas de reelección dependen en parte de su popularidad en Ohio y la región automotriz de los Grandes Lagos.

Desde el lunes, Trump dijo que estaba aplicando "mucha presión" a GM, que le había dicho que el país ha hecho mucho por la empresa y que si sus autos no se vendían, tenía que producir otros modelos que sí se vendan.

En un acto en una planta de GM en Lordstown, Ohio, el año pasado, Trump le dijo a la gente que no vendiera su casa porque los empleos estaban volviendo a la región.

....for electric cars. General Motors made a big China bet years ago when they built plants there (and in Mexico) - don´t think that bet is going to pay off. I am here to protect America´s Workers!