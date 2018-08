Trump anuncia la salida del principal consejero de la Casa Blanca

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que el principal consejero jurídico de la Casa Blanca, Don McGahn, quien ha desempeñado un papel central en la defensa del Mandatario en la investigación sobre la trama rusa, dejará su puesto en otoño.

"El consejero jurídico de la Casa Blanca, Don McGahn, dejará su cargo en otoño, poco después de la confirmación (esperemos) del juez Brett Kavanaugh ante la Corte Suprema de Estados Unidos. ¡He trabajado con Don durante mucho tiempo y realmente aprecio su servicio!", escribió el Mandatario en Twitter.



McGahn, quien comenzó como abogado de la Casa Blanca en enero de 2017, fue interrogado en varias ocasiones por el Fiscal Especial de la trama rusa, Robert Mueller, y su testimonio podría ser clave para determinar si el republicano Trump trató de obstruir esa investigación.



El consejero ha cumplido un papel vital en la reforma de la justicia federal al nombrar jueces con tendencia conservadora, además de que cumplió una función importante en la designación del juez Neil Gorsuch y la postulación de Kavanaugh al tribunal supremo.



El año pasado, McGahn amenazó con renunciar si el Presidente seguía presionando para destituir a Robert Mueller como Fiscal Especial.

