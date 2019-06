Trump amenaza nuevamente a México con aranceles

NOTICIAS RELACIONADAS Ebrard rechaza criminalización de migrantes y destaca freno a aranceles

Washington DC, Estados .

El Presidente Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos firmó otra parte de un acuerdo de inmigración y seguridad con México que tendría que ser ratificada por los legisladores mexicanos.

El Mandatario no proporcionó detalles, pero amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba el plan.



"Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano", dijo Trump en Twitter.



"No anticipamos un problema en la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán", agregó.



El mes pasado, Trump amenazó con aranceles del 5 por ciento sobre los productos mexicanos, los cuales aumentararían cada mes hasta que alcanzarían un 25 por ciento en octubre, a menos de que México detenga la inmigración ilegal a través en su frontera.



La imposición de aranceles fue cancelada el viernes después de que Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo sobre inmigración. El comunicado conjunto emitido por ambos países proporcionó pocos detalles.



Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



El peso mexicano se apreciaba con fuerza este lunes, después de que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo migratorio para evitar la aplicación de aranceles a todos los productos mexicanos.



La moneda local cotizaba en 19.2760 por dólar, con una ganancia de 1.71 por ciento, o 33.45 centavos, frente a los 19.6105 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes.



Horas antes, en operaciones internacionales, la divisa mexicana llegó a apreciarse un 2.41 por ciento, a 19.1378 unidades, su mejor nivel en el mes.

We have fully signed and documented another very important part of the Immigration and Security deal with Mexico, one that the U.S. has been asking about getting for many years. It will be revealed in the not too distant future and will need a vote by Mexico´s Legislative body!..