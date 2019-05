Trump amenaza con medidas severas en frontera con México

Cd. de México.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que impondrá "medidas severas" en la frontera con México si la bancada demócrata no cambia las leyes migratorias.



"Los demócratas en el Congreso deben votar para terminar con las terribles lagunas en la Frontera Sur. ¡Si no lo hacen, habrá que tomar medidas severas!", escribió Trump este martes en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, la Casa Blanca afirmó que el Gobierno de México ha exacerbado los flujos migratorios desde Centroamérica al no poder frenarlos o no querer hacerlo.



En una carta el Capitolio, la Casa Blanca solicitó fondos por hasta 4 mil 500 millones de dólares para atender la llegada de decenas de miles de familias migrantes en la frontera sur.



Anteriormente, Trump ha amenazado con cerrar la frontera en caso de que México no cumpla con la detención de migrantes.

Democrats in Congress must vote to close the terrible loopholes at the Southern Border. If not, harsh measures will have to be taken!