Trump amenaza a México con multa por tráfico de drogas

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca imponer una sanción económica por los miles de millones de dólares que, afirma, ingresan en drogas a través de México.

"Estoy buscando una sanción económica para los 500 mil millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México y a través de nuestra frontera sur", escribió el Mandatario a través de su cuenta de Twitter.



Asimismo, Trump reiteró su intención de imponer un arancel del 25 por ciento a todos los vehículos fabricados en México si es que el País dejara aprehender a migrantes en la frontera, y si eso no funciona cerraría la frontera.



Ayer, el Presidente advirtió que dará un año a México para detener el flujo de drogas y de migrantes hacia EU.



Trump realizará este viernes una visita a Calexico, Arizona, en la zona fronteriza con México, donde supervisará algunas de las mejoras a la seguridad, ya que el año pasado se reemplazaron dos millas de valla fronteriza.

....This will supersede USMCA. Likewise I am looking at an economic penalty for the 500 Billion Dollars in illegal DRUGS that are shipped and smuggled through Mexico and across our Southern Border. Over 100,00 Americans die each year, sooo many families destroyed!