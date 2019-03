Trump afirma que su ex abogado Michael Cohen es mentiroso

NOTICIAS RELACIONADAS Trump es racista y mentiroso: M. Cohen

Hanoi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy aquí que su exabogado personal Michael Cohen es un mentiroso y su testimonio ante un comité del Congreso es "vergonzoso".

Antes de dejar Vietnam y regresar a Estados Unidos, Trump declaró durante una conferencia de prensa este jueves que Cohen "miente mucho" y "creo es bastante vergonzoso".

"Eso es incorrecto", respondió al ser preguntado si es racista, estafador y un fraude como lo aseguró su exabogado.

Cohen, bajo juramento, ofreció la víspera su testimonio abierto ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, donde afirmó que teme lo peor de Trump y lo acusó de "racista, mentiroso y fraudulento".

Trump calificó la audiencia de "falsa" y criticó al comité por celebrarla en su ausencia, ya que él estaba en la segunda cumbre sobre desnuclearización con el líder norcoreano Kim Jong-un en Hanoi. Es "terrible" e "increíble" que la audiencia se programara "en mitad de esta cumbre tan importante", lamentó.

Se dijo asimismo sorprendido de que Cohen no acusó a su campaña presidencial de conspiración con los rusos durante las elecciones de 2016. "No mintió en una cosa: dijo que no había colusión con el engaño ruso".

Cohen, quien el martes perdió su licencia de abogado, señaló que su lealtad al gobernante le costó la "felicidad de su familia, sus amigos, su carrera y hasta su libertad", y consideró que si Trump pierde la reelección en 2020, Estados Unidos nunca tendrá una transición pacífica.

En mayo próximo comenzará a cumplir una sentencia de tres años de prisión por violar leyes de financiación de campañas, por haber pagado en secreto a una de las supuestas amantes de Trump, evasión de impuestos y mentir al Congreso.