Trump afirma que Ejército de EU construirá muro fronterizo

Washington DC, Estados Unidos.

En medio de la discusión para que el Congreso cumpla con los 5 mil millones de dólares que exige Trump para su proyecto en la frontera, el Mandatario reafirmó que el Tratado con México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) garantiza más dinero hacia su país.

"¡México está pagando (indirectamente) por el muro a través del nuevo T-MEC, el reemplazo del TLC! ¡Mucho más dinero llegará a los Estados Unidos", afirmó el Presidente en Twitter.



"¡Debido a los tremendos peligros en la frontera, incluidos el ingreso de drogas y delincuentes a gran escala, el Ejército de los Estados Unidos construirá el muro!", agregó.



Los demócratas en el Capitolio se han negado a aprobar financiamiento para el muro y la vocera de la Casa Blanca sugirió ayer que podrían obtener dinero de otras partes. La idea de que lo pague el Ejército ya había sido considerada por el propio Presidente estadounidense.



Si el Congreso estadounidense no logra acordar un presupuesto esta semana, el Gobierno podría sufrir un cierre parcial desde la medianoche del viernes.

