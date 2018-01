Trump acusa apoyo de Rusia a Corea del Norte

"Rusia no nos está ayudando en absoluto con Corea del Norte", comentó el Mandatario en entrevista con la agencia de noticias Reuters, realizada en la Oficina Oval.



"Con lo que China nos está ayudando, Rusia está menoscaba. En otras palabras, Rusia recupera parte de lo que China está haciendo", acusó.



Con Corea del Norte como el principal desafío global que enfrenta Donald Trump en su primer año de Gobierno, el Presidente expuso algunas dudas sobre si las conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un serían útiles, las cuales, comentó, no ha descartado.

El republicano se negó a hacer comentarios sobre su participación en algún tipo de comunicación con el líder del régimen norcoreano, con quien ha intercambiado insultos y amenazas que han provocado el aumento de las tensiones en la región.



"Me sentaría (a dialogar), pero no estoy seguro de que eso resuelva el problema", indicó al señalar que las negociaciones anteriores con Pyongyang durante años no habían logrado una regulación de sus programas nucleares y de misiles.



"No estoy seguro de que las conversaciones lleven a algo significativo. Han hablado durante 25 años y se han aprovechado de nuestros Presidentes, de nuestros Presidentes anteriores", acusó.



El Presidente elogió el papel de China por sus esfuerzos por restringir los suministros de petróleo y carbón a Corea del Norte, pero dijo que Beijing podría hacer mucho más para ayudar a limitar al régimen.



Asimismo, aseguró que Rusia parece estar llenando los vacíos que ha dejado el Gobierno chino.



De acuerdo con Reuters, autoridades de Europa occidental informaron que buques rusos habían suministrado combustible a Corea del Norte en al menos tres ocasiones en los últimos meses mediante la transferencia de cargamentos en el mar.



Rusia negó haber incumplido las sanciones de Corea del Norte, las cuales implicarían violaciones de las sanciones internacionales.



El régimen norcoreano depende principalmente del combustible importado para mantener el funcionamiento su economía, así como para su programa armamentístico y nuclear.



El Mandatario estadounidense ha culpado señalado la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 como un medio para obstaculizar una mejora en las relaciones entre Moscú y Washington.



"Él puede hacer mucho", comentó Trump sobre el Presidente ruso, Vladimir Putin.



"Pero desafortunadamente no tenemos mucha relación con Rusia, y en algunos casos es probable que lo que los esfuerzos China, Rusia lo merme.



Entonces, el resultado final no es tan bueno como podría ser", acusó el Presidente.



Donald Trump, quien ha lidiado con las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte desde que asumió el cargo en 2017, aseguró que Pyongyang avanza constantemente en sus esfuerzos de crear un misil que alcance territorio de Estados Unidos.



"No están allí todavía, pero están cerca. Y se acercan cada día", señaló.



Tras su última prueba de misiles, el régimen norcoreano aseguró que ya era capaz de alcanzar territorio estadounidense.



Expertos han señalado, de acuerdo a la trayectoria y potencia de las pruebas, que existe la posibilidad de que Washington DC sea alcanzado por un misil norcoreano.



Sin embargo, agentes de inteligencia consideran aún no había prueba de que Corea del Norte dominara los obstáculos técnicos, incluido el desarrollo de un vehículo de reentrada necesario para lanzar una ojiva nuclear, algo que Pyongyang podría alcanzar a finales de 2018.



El presidente estadounidense comentó que celebró las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur sobre los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán el próximo mes, y dijo tal acercamiento podría ser una fase inicial para ayudar a calmar la crisis.



Por otro lado, no aseguró si Estados Unidos ha considerado un ataque preventivo, limitado a mostrarle al régimen norcoreano.



"Estamos jugando un juego muy, muy difícil de poker y no quieres revelar tu mano", finalizó.