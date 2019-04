Trump acusa al "deshonesto Washington Post" de mentir sobre México

CIUDAD DE MÉXICO.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó al periódico The Washington Post de mentir sobre México y migrantes, por lo que lo calificó de "deshonesto".

El presidente de EU alabó que México "por primera vez en décadas, está deteniendo sustancialmente a migrantes en su frontera sur".

"Esto es genial y es el camino que debe de ser", escribió esta mañana de viernes el mandatario estadounidense en redes sociales.

The Crazed and Dishonest Washington Post again purposely got it wrong. Mexico, for the first time in decades, is meaningfully apprehending illegals at THEIR Southern Border, before the long march up to the U.S. This is great and the way it should be. The big flow will stop.......