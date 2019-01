Trump a Maduro: '¡La lucha por la libertad ha comenzado!'

NOTICIAS RELACIONADAS Prohíbe Colombia el ingreso al país a 200 personas cercanas a Maduro

Cd. de México.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, mostró de nuevo su respaldo por la Oposición en Venezuela y aseguró que comenzó lo que llamó la lucha por la libertad en el país.



El Mandatario destacó las protestas que hubo este miércoles en el país, convocadas por el autoproclamado "Presidente encargado", Juan Guaidó.

"Hay grandes protestas en toda Venezuela contra Maduro. ¡La lucha por la libertad ha comenzado!", escribió el Mandatario en Twitter.



Además, Trump señaló que habló hoy por teléfono con Guaidó, a quien reconoce como líder venezolano.



"Hablé hoy con el Presidente interino de Venezuela, Juan Guaido, para felicitarlo por su asunción histórica de la presidencia y para reforzar el firme apoyo de Estados Unidos a la lucha de Venezuela para recuperar su democracia", tuiteó.

