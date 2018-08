Truenan contra servicio médico

"Lo que genera Reynosa en cuanto a cuotas del Seguro Social no es devuelto en esa misma proporción". Roberto Salinas Ferrer, líder de CMIC Reynosa.

Al solicitar cita médica y enterarse de que no hay disponibilidad hasta después de varios meses, que no hay medicamentos, doctores o equipo óptimo para las atenciones, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Reynosa hizo un llamado al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado para tomar cartas en el asunto.

"Queremos manifestar que las áreas del Seguro Social están trabajando con recursos limitados, falta de médicos, falta de medicamento, de aparatos para atender a la gente, es un problema que nos preocupa mucho a los empresarios, sobre todo a los del sector de la construcción porque nuestros trabajadores reciben citas con espacios muy largos e incluso se han registrado emergencias que no son atendidas por estos problemas", dijo Roberto Salinas Ferrer.

La industria de la construcción tiene cerca de 110 empresas afiliadas con un promedio de 40 trabajadores afectados por el rebase en los servicios médicos.

"La atención del personal médico no es mala, lo que ocurre es que ellos hacen su máximo esfuerzo pero sin el material necesario no funcionan como deberían, por eso hay molestias generalizadas y quejas que van en aumento".

No concuerdan cifras

Salinas Ferrer denunció que el presupuesto que se le asigna al IMSS no concuerda con las aportaciones de los trabajadores, y consideró que en lo local es necesaria una revisión minuciosa.

"Lo que genera Reynosa en cuanto a cuotas del Seguro Social no es devuelto en esa misma proporción; algo está pasando porque si nosotros damos 1 peso nos devuelven centavos y eso provoca un déficit, una crisis hospitalaria, médica de la que no solo nosotros somos afectados, toda la población y aunque el tema no es nuevo queremos que ya por fin se haga algo, que cambien las cosas".