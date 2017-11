Truenan maiceros contra la Sagarpa

Regional

Para retrasar la entrega de apoyos como el de la inducción, que desapareció el gobierno a partir de este año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), recurre cualquier tipo de argucias, para no cumplirle en tiempo y forma al productor.

El apoyo o la inducción, destinado para los productores de maíz amarillo, desapareció a partir del 2017, pero a muchos maiceros con derecho a ese beneficio, no han recibido el subsidio del año pasado, lo que ha generado indignación e irritación entre los afectados.

Jesús Angel López García, dirigente agrícola y productor de maíz amarillo, denunció que ahora la federación, está pidiendo documentos que ya tiene en sus archivos, con la solo idea de retrasar el pago de los 2 mil pesos por hectárea, como apoyo a la inducción.

Desde hace años, la Sagarpa y Aserca, tienen la copia del CURP y clave interbancaria de los agricultores que han recibido apoyo del gobierno, y con el argumento de que quieren hojas nuevas, las citadas dependencias están condicionando a los maiceros, entregar nuevamente esos requisitos para proceder al pago.

“Lo más seguro que es que gobierno no tiene el dinero para pagar los apoyos y por eso inventa cualquier pretexto para aterrizar el subsidio, que debimos hacer recibido desde el año pasado”, externó López García.

Son muchos millones de pesos, los que el gobierno federal, adeuda a maiceros del norte de Tamaulipas, principalmente de la frontera chica.

Si en realidad el gobierno federal quisiera actualizar su banco de datos, como pretende aparentar, entonces no hubiera pagado el “Procampo”, ‘ ¨Proagro Prudutivo, “pero como solo son 180 por hectárea, ya nos pago ese apoyo del presente año y nos adeuda los 2 mil pesos por hectárea del año pasado”, precisó el entrevistado.

Si el CURP de cada persona no fenece, lo mismo que la clave interbancaria de un banco, si no le das de baja, no es válido el argumento del gobierno federal, por eso los agricultores estiman que solo les están jugando el dedo en la boca para retrasar el pago de los subsidios.

“En vez de andar trabajando en nuestras parcelas, fertilizando o realizando labores de preparación, andamos perdiendo el tiempo cumpliendo con requisitos que ya cumplimos, pero que la Sagarpa, nos vuelve a solicitar, sólo para seguir ganando tiempo y retrasar el pago de los mismos”, puntualizó Jesús Angel López García.