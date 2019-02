Truenan establecidos contra los ambulantes. Desatan guerra en el ´día del amor´

Camargo, Tam.- Numerosos comerciantes organizados de zona norte de Tamaulipas no dejan pasar la oportunidad de mostrar su inconformidad a través de las redes sociales, respecto a la competencia desleal por parte de los comerciantes ambulantes, mismos que han abarrotado las principales avenías de las ciudades.

"No puede ser posible que el Gobierno permite tal desfachatez por parte de quienes no pagan impuestos, no pagan renta, no pagan empleados ni mucho menos luz. Se adueñaron de toda la calle"; esta es una de las tantas publicaciones de disgusto que se pueden ver en Facebook y Twitter.

Sin lugar a dudas esta práctica de ventas ambulantes de temporada afecta directamente al comercio local, principalmente de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán.

En el caso de ciudades grandes como Reynosa, los negocios establecidos sí han tenido un gran auge en sus ventas desde el 13 de febrero, y ayer las ventas repuntaron para ellos en un 80 por ciento.

Tanta es la indignación por parte de los comerciantes establecidos, que en algunas ciudades se han visto obligados a exigir a la Cámara Nacional de Comercio solicite a los ayuntamientos que regulen los permisos de ventas para los vendedores no establecidos, que en su mayoría vienen de otros estados.

Cabe señalar que los comercios de la Comarca Ribereña buscaban un repunte de ventas ayer día de "San Valentín", ya que han sufrido grandes pérdidas durante todo el año, ya que el turismo ha bajado un 70 por ciento en la Comarca Ribereña.