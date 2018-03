‘Truenan’ acreditación escuelas de medicina. ‘Operan’ planteles sin certificación oficial

Ciudad Victoria, Tam.- Dos universidades de Tamaulipas que imparten la carrera de médico cirujano no acreditaron la calidad de sus programas de estudio, de acuerdo con el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem), y de otras tres una obtuvo “opinión no favorable” y dos “sin proceso de acreditación”.

No acreditaron la Universidad Valle de México (UVM), campus Ciudad Victoria, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), campus Matamoros.

Otras cinco escuelas en esa situación fueron la Universidad Hipócrates, de Guerrero; el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca, Puebla; la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad México Americana del Norte, y la Universidad Veracruzana.

De la lista publicada por la Comaem en este año, Tamaulipas tiene el 29 por ciento de escuelas sin acreditación.

El consejo publicó también los resultados de las escuelas con “opinión no favorable”, donde se ubican cuatro planteles, uno de los cuales es el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas A.C. (Icest), campus Matamoros.

La misión del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica es acreditar los programas de estudio de medicina en todas sus modalidades. Es el máximo acreditador de la educación médica impartida en el país tanto de sus insumos como de sus procesos en los niveles pre y posgrado.

Consultado por El Mañana de Reynosa, Juan Hernández, secretario Técnico del Comaem, explicó que estas certificaciones garantizan la calidad de la enseñanza que se imparte en las escuelas de medicina.

“Es un reconocimiento que otorga el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica cuando una escuela o facultad de medicina demuestra que cuenta con los estándares de calidad para formar los médicos que necesita nuestro país”, aseguró.

Sobre las escuelas con “opinión no favorable”, como el Icest campus Matamoros, dijo que se aplica a nuevos planteles cuyos programas o métodos de docencia no superan las evaluaciones.

“La ‘opinión no favorable’ es un dictamen que otorga el Comaem a una escuela de reciente creación que aún no tiene egresados, y que se sometió al proceso de acreditación, sin embargo, no logró cumplir con los estándares de calidad para recibir un dictamen favorable”.

De igual forma, la Comaem ubicó a la Universidad La Salle campus Victoria, y al Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas (IEST), campus Tampico, en el estatus “sin proceso de acreditación”.

“Significa que la escuela o facultad de medicina no se ha involucrado en el proceso de acreditación, y por lo tanto no se sabe si cuenta con los estándares de calidad para la formación de médicos”, dijo el secretario Técnico del consejo.

Se buscó la opinión de representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad del Valle de México, campus Victoria, acerca de la no acreditación, pero no se han recibido comentarios.

PENDIENTE. La UVM imparte sus estudios sin aval de la Comaem, dentro del 29 por ciento sin certificación.

QUIRÓFA… NO. La Facultad de Medicina de la UAT, campus Matamoros, está entre las facultades no acreditadas por el Consejo Mexicano para la Acreditación Médica.