´Truenan´ en contra de abuso en Aduana. Incautan vendas para niño ´piel de mariposa´

Miguel Alemán, Tam.- "Es una situación demasiado grave y ya no podemos dejarlo así, siempre ha habido muchos abusos de parte de los oficiales de la Aduana Local, pero creo que esto ya rebasó el límite, pues fue una situación de muchas horas que pudiera decirse que la tuvieron secuestrada", refirió la alcaldesa Rosa Icela Corro Acosta en relación alcometido en contra de una maestra de Apodaca a quien oficiales de comercio exterior mantuvieron retenida e incomunicada por 8 horas, para luego incautarle su auto a causa de unas vendas.

"Desde las 6 de la tarde del domingo, detuvieron en la aduana a la señora que es la abuelita del niño, quien traía medicamento y más que todo vendas que es lo que el niño usa, y fue una situación por muchas horas, pues la tuvieron incomunicada hasta las 2 de la madrugada del lunes, y este caso ya se fue hasta la Agencia del Ministerio del Público Federal, porque ya no podemos permitir tanto abuso de los aduanales en contra de la ciudadanía", advirtió.

"Como alcaldesa, yo quiero decirles que siempre he estado al pendiente de muchas situaciones que han sucedido con personas que vienen de Estados Unidos a nuestra ciudad o que van de paso, y no es el primer caso que sucede, ya han sido varias ocasiones en situaciones difíciles, pero creo que como ésta, la verdad estoy sorprendida, porque yo creo que ellos también deben tener un amplio criterio, primero como seres humanos y luego como funcionarios que son", dijo.

NARRA EL ABUSO

Con indignación e impotencia, la maestra Ema Guadalupe Cantú de la Garza narró su amarga experiencia tras haber sido víctima de los oficiales del comercio exterior en la aduana de esta ciudad, al decomisarle varios paquetes de vendaje que utiliza su nieto de tan solo 7 años de edad, quien padece de una enfermedad mejor conocida como "Piel de Mariposa".

"No me permitieron ni dejar el material, ni que lo regresara, pues me quitaron mi carro inmediatamente y se quedaron con él, fue lo primero que hicieron y me mandaron a una oficina, porque no podía estar donde estaban las cámaras de vigilancia de la aduana, ahí me tuvieron y que no saliera mientras ellos hacían un trámite.

"Me manejaron cantidades increíblemente fuera de cualquier presupuesto de un mexicano, primero me manejaron 8 mil inmediatamente, luego me manejaron 26, luego que pagara 13 mil, que porque me hacían un descuento, pero que si pasaban de las 12 de la noche, me iban a cobrar 68 mil pesos y que iban hacer un documento llamado ´Pame´ y que me iban a cobrar 4 multas que jamás me explicaron de que eran las 4 multas.

"Era una presión psicológica, pues yo venía y estaba sola, tan es así que mi hija tuvo que pasarse a pie con mi nieto, al cual le están haciendo un tratamiento y dándole seguimiento en Estados Unidos, yo iba a dejar ese material en la casa de nosotros en Apodaca, donde estoy con mi hija y mis nietos", refirió la afectada.

"Les decía que yo no contaba con ese dinero, tuve que hablar para que una amiga me prestara, pero me obligaron y hasta me acompañaron, siempre estaba presionada, porque ellos decían que ese material era para que yo le vendiera, yo no iba a vender un material que es para un niño especial, es cierto que era una cantidad suficiente, porque te dan como cualquier institución médica que ya tienes una enfermedad crónica, te dan material para 2 o 3 meses, no te dan para una semana. "Ahora él anda vendado todo su cuerpo y requiere de esos medicamentos especiales para proteger su cuerpo, él tiene pocas probabilidades de vida y lo único que hacemos es darle calidad de vida y luchamos por eso, y me sentí como su fuera una criminal, haciendo un delito 8 horas detenida sin poder moverme, sin poder salir al estar completamente sola", expresó con gran impotencia y llorando.

"Personal de seguridad privada en un automóvil de otro de sus compañeros, primero me llevaron al Santander, pero estaban fallando los cajeros, luego me llevaron al Bancomer y luego me llevaron al Banorte que son los 3 bancos que existen en esta localidad, pero no pude sacar, pues solo saqué una mínima cantidad, porque se bloquean y yo estaba angustiada porque yo no quería mortificar a mi hija, ya que ella está batallando con su hijo en Estados Unidos, recibiendo tratamiento que aquí no existe para esta clase de niños tan especiales y yo les expliqué y les enseñé la foto de mi nieto, les digo míralo, tiene su pie lacerada, es un niño que tiene heridas en todo su cuerpo, porque me lo vas a dejar sin material.

"Ellos pusieron en sus registros, lo que ellos quisieron y una de ellas me dice, verdad que usted me dijo que quería que la acompañaran, a lo que le contesté que jamás quería que me acompañaran, yo solo quería mi carro, pero pues si no tenía carro, pues me tenía que mover con alguien", narró la afectada en relación a que la trajeron de banco en banco para obligarla a que consiguiera el dinero que le pedían.

Las autoridades locales, así como la sociedad de Miguel Alemán, reprobaron los hechos, por tal motivo ya se llevó a cabo la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público Federal, para que los responsables de este supuesto abuso sean castigados, toda vez que también le pedían una gran cantidad de dinero para dejarlos pasar.