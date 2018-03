Truena organización contra titular de SST

La señora viene de Chiapas y Oaxaca, y no salió muy bien cuando era subsecretaria en Oaxaca . Esteban Ruiz Lozoya, dirigente estatal de la Organización Emiliano Zapata

Cd., Tam.- Por presuntamente comisionar a 60 trabajadores de las jurisdicciones sanitarias de Altamira, Aldama yhacia otros municipios de la entidad sin el pago de viáticos, traslado u hospedaje, la organización social y campesina Emiliano Zapata habrá de manifestarse en contra de la secretaria de Salud de, Gloria de Jesús Molina Gamboa.

Esto lo aseguró el dirigente estatal de dicha organización, Esteban Ruiz Lozoya: “estamos molestos con el abuso de poder que está demostrando al mover trabajadores de Salud, a mover gente de la Emiliano Zapata, de una jurisdicción a otra jurisdicción, sin cumplir con lo más elemental, viáticos, transportación y quince días para que pueda conseguir vivienda”.

Este martes, integrantes de la organización se manifestarían en esta capital en contra de las disposiciones al interior de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, no obstante el dirigente estatal de la Emiliano Zapata dijo que se buscaría un acercamiento con el secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos, para plantearle la situación y tratar de buscar una solución.

“La señora está abusando del poder que tiene, quiere decir que la señora no conoce de la problemática de Tamaulipas, la señora viene de Chiapas y Oaxaca, y no salió muy bien cuando era subsecretaria en Oaxaca, y ahorita no creo que esté muy bien porque lo vemos con la deficiencia que hay en medicinas, la pésima administración que tiene la señora es notorio”, asimismo aseguró que habrá de buscarse un encuentro en el Congreso del Estado con diputados de distintos partidos para plantearles la problemática.

“No les pagan viáticos, no les pagan transportación, no les dan tiempo para buscar casa, no les pagan vivienda, de por sí ganan muy poco estos trabajadores y de pronto les quitan su compensación, y siguieron trabajando pero ahora ya no conforme con eso no se doblaron y ahora los trasladan a otro lado”, Ruiz Lozoya dejó entrever la posibilidad de que esto se trate de presiones para provocar la renuncia voluntaria de los más de 60 trabajadores de la Salud.