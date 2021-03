Truena alcalde contra el delegado federal

No sabemos porqué motivo dejan a los adultos mayores sin su inmunización. En cuanto nos den la información se los vamos a dar a conocer y eso lo va a dar a conocer Bienestar pero si urge, urge eso no se debieron haber llevado las vacunas de Madero a Victoria". Adrián Oseguera Kernión, Alcalde de Madero

Debido a que 25 mil vacunas que eran destinadas para Ciudad Madero, fueron enviadas a la Capital del Estado, el alcalde Adrián Oseguera Kernion, pidió la delegado federal José Ramón Gómez, que se pusiera las "pilas".

Noticia Relacionada Cierra sábado con 42

Mencionó que en Ciudad Madero las personas de la tercera edad ya están desesperadas por contar con la inmunización.

El pasado 3 de marzo arribó un lote de 25 mil 350 vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech que fueron resguardadas en la Jurisdicción Sanitaria Número Dos.

Dicho biológico sería destinado para las personas mayores de 60 años de Ciudad Madero, sin embargo al día siguiente fueron trasladadas a Ciudad Victoria, sin que se diera ninguna información al respecto.

"No tenemos ninguna información al respecto; no sabemos porqué motivo dejan a los adultos mayores sin su inmunización. En cuanto nos den la información se los vamos a dar a conocer y eso lo va a dar a conocer Bienestar pero si urge, urge eso no se debieron haber llevado las vacunas de Madero a Victoria", indicó.

Oseguera Kernion, remarcó que no quitará el dedo sobre el tema de las vacunas, exhortando al Delegado Federal José Ramón Gómez Leal que se ponga a trabajar en el tema.

"Ojalá el delegado federal José Ramón se ponga las pilas ya hable con él, ya le dije ponte las pilas José Ramón por que urgen las vacunas aquí en Ciudad Madero aquí en la zona conurbada", finalizó.