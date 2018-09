Trudeau: Canadá necesita protección porque Trump no cumple las reglas

Ottawa, Canadá.

El Capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que Estados Unidos y Canadá lleguen a un acuerdo para la renovación del acuerdo comercial.



El capítulo establece las guías para resolver disputas entre los tres socios del TLC, con el establecimiento de paneles de expertos que dirimen las cuestiones.



Trump quiere eliminar el Capítulo 19 en el renovado TLC porque considera que este mecanismo restringe la soberanía de los tribunales estadounidenses. Pero Canadá ha señalado que no está dispuesto a ceder y eliminar este capítulo.



Los dos países están negociando de forma intensa en Washington para intentar llegar a un acuerdo.



Hoy, durante una entrevista con una emisora de radio, Trudeau explicó que "algo que es evidente es que tenemos 'líneas rojas' que los canadienses simplemente no podemos aceptar".



"Necesitamos mantener el Capítulo 19 de resolución de disputas porque lo que asegura es que las normas se cumplen y sabemos que tenemos un Presidente que no siempre cumple las reglas como están establecidas", añadió Trudeau.



"No tenemos que aceptar que debemos firmar un mal acuerdo sólo porque el Presidente lo quiere. preferimos irnos y no firmar un acuerdo en vez de firmar un mal acuerdo para los canadienses", terminó señalando Trudeau.



En Washington, donde está dirigiendo las negociaciones para renovar el TLC, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, fue preguntada sobre estas palabras de Trudeau.



Freeland afirmó que "en público", siempre está de acuerdo con Trudeau y que "en privado" sólo está de acuerdo "un 99 por ciento"