¡TRONO VACANTE!

El Abierto Mexicano de Tenis se quedó sin campeón.

El estadounidense Sam Querrey perdió ante el australiano Matthew Ebden 6-3, 1-6 y 7-6 (5). En el primer set quebró inmediatamente el servicio del estadounidense y el ganador del doblete mexicano no pudo remontarlo.

En la segunda manga quiso emparejar el encuentro, pero no pudo y para el tercero el australiano obligó a muerte súbita. Subió a la red de manera inesperada y puso la pelota en el ángulo para firmar el encuentro.

El australiano enfrentará al estadounidense Jared Donaldson en Octavos de final.

TAMBIÉN NISHIKORI

El japonés Kei Nishikori también quedó fuera del torneo al perder ante el canadiense Denis Shapovalov por 7-6(3), 3-6 y 1-6.

SE RETIRA NADAL

El Abierto Mexicano de Tenis perdió a uno de sus grandes atractivos: el español Rafael Nadal.

El español número dos del mundo anunció que es baja del torneo de Acapulco debido a la lesión en el muslo que sufrió en Australia.

“Ayer antes del último entrenamiento en un movimiento volví a notar un pinchazo en la misma zona que tuve el problema en Australia, hoy por la mañana nos hemos ido a hacer la resonancia, no puedo decir específicamente lo que es aún, hay líquido y hasta que no se baje no se podrá diagnosticar al 100 por ciento.

“Los médicos me han dicho que es imposible jugar, aparte de de que me duele, no podría competir porque hay un riesgo importante de aumentar la lesión, lo siento principalmente por mí, el torneo y por los todos los aficionados y la organización”, comentó Nadal en conferencia de prensa acompañado de Raúl Zurutuza, director del torneo.