¿Tronaron o no?

Ciudad de México

Paulina Goto tiene planes, reveló que regresa a la música con el sencillo "Tú sigue" y en entrevista para el programa "Hoy", la actriz habló de su nueva faceta musical y fue cuestionada sobre su relación con Horacio Pancheri.

En los últimos días, la pareja no se ha mostrada tan efusiva como antes en las redes sociales, por lo que sus seguidores han cuestionado si el romance aún sigue o si llegó a su fin.

Goto fue cuestionada sobre la ausencia de Pancheri a su fiesta de cumpleaños, y ella respondió que no asistió porque se encontraba en Miami.

"Cada quien tiene su carrera, sus cosas, su tiempo, y pues nada, yo estoy feliz, también pues de estar enfocada en lo mío, necesitaba también este tiempo para sacar esto (su proyecto musical) adelante".

Paulina confesó su deseo de ser mamá, pero todo a su tiempo y habló del apoyo incondicional que siempre encuentra en su familia.

"Mi familia me aterriza, me hace sentir segura, me hace sentir apoyada, me hacen sentir en casa, y que pueden pasar un montón de cosas alrededor, pero sé que ahí siempre voy a estar bien".

Reveló que en cine participará en la cinta "Las diosas del asfalto".