Triunfo, traición y resurgimiento

En un episodio de la serie The Morning Show, el personaje de Jennifer Aniston se reúne con una publicista para planificar el comunicado de su divorcio. "Si tu marido te ha engañado con otra jugará a tu favor porque despertarás lástima, pero mezclada con compasión", le explica la experta. La cámara no abandona ni por un segundo a Aniston, que escucha estos consejos pasando de la perplejidad, a la amargura y a la resignación. La actriz (Los Ángeles, EE.UU., 1969) es consciente de que todos los espectadores se acordarán de su escandaloso divorcio de Brad Pitt, hace ahora 15 años, cuando la novia de América pasó a ser la engañada de América (y de ahí a la solterona favorita del pueblo) sin que ella pudiera hacer nada al respecto. O eso ha hecho parecer. Jennifer Aniston lleva 25 años, desde que irrumpió en el episodio piloto de Friends, vestida de novia, controlando a los medios para que parezca que son los medios quienes la controlan a ella.

Al público le encanta verla encontrar el amor en el cine, pero desea que no lo encuentre en la vida real: si Jennifer Aniston alcanzase su final feliz el culebrón se terminaría

Rachel era el personaje de Friends más humano: indecisa, irritable y siempre necesitada de la ayuda de los demás. Una adolescente de 25 años, amiga de sus amigas y colega de sus novios, que se benefició del talento que tenía Aniston para reaccionar durante los segundos de risas enlatadas, en los que muchos actores no saben parecer naturales, aprovechándolos para resultar adorable. Al inicio de la tercera temporada, Rolling Stone la sacó desnuda en su portada con el titular "The Girl Friend" (juego de palabras entre "la novia" y "la amiga"). Y entonces llegó Brad.

Todas las mujeres estaban enamoradas de Brad Pitt. Todos los hombres estaban enamorados de Jennifer Aniston. Se conocieron en una cita orquestada por (no podía ser de otro modo) sus representantes y se gastaron un millón de euros en la boda: 50.000 flores, un coro de góspel, 13 minutos de fuegos artificiales sobrevolando el océano Pacífico con música de Radiohead, Garbage y Jeff Buckley. En sus votos nupciales, Aniston le prometió a Pitt estar siempre dispuesta a prepararle su batido de plátano favorito. Al lanzar el ramo, chocó contra un farolillo y cayó de vuelta a sus manos cual premonición en una comedia romántica. Los novios, que por la mañana habían ido a darse mechas californianas a juego, rieron nerviosos cuando ella se equivocó en los votos y exclamó: "¡Oh! Es que no he hecho esto nunca". Típico de Rachel.

En 2002, Aniston ganó el Emmy por la octava temporada de Friends (centrada en el embarazo de su personaje, Rachel), aseguraba que ella también quería ser madre joven y parecía destinada a evolucionar en estrella de cine. Y entonces llegó Angelina.

Jennifer Aniston y Angeline Jolie solo han coincidido una vez. Fue justo antes del rodaje de Señor y señora Smith, así que Aniston bajó la ventanilla de su coche y la saludó: "Brad está muy emocionado por trabajar contigo, espero que lo pases genial". Cuidado con lo que deseas. El 1 de enero de 2005, Pitt y Aniston paseaban de la mano durante unas vacaciones en Anguilla (Caribe) con Courteney Cox. Seis días después comunicaron su divorcio. El 23 de abril, Pitt y Jolie fueron fotografiados jugando con el hijo de ella (Maddox) en una playa de Kenia.

Si la vida de Jennifer Aniston fuese un culebrón Angelina Jolie sería exactamente el tipo de mujer que los guionistas inventarían para robarle el marido: morena, sexual, peligrosa. Si Aniston era una princesa, Jolie era una bruja. Si Aniston era la chica de al lado con la piel de recién llegada de vacaciones, Jolie tenía los rasgos de una amazona de piel pálida. Si Jennifer vestía vaqueros, camisetas de tirantes y anillos en los dedos de los pies, Angelina llevaba cuero, tatuajes y un tubo con la sangre de su segundo marido colgado al cuello.

Jennifer Aniston quedó retratada por los medios como una doncella yerma (se dijo que Pitt quería tener hijos y ella prefería priorizar su carrera), mientras que Angelina Jolie le dio a Brad Pitt seis hijos en dos años casi por arte de magia: tres adoptados y tres biológicos. Aquel 2005 las camisetas con el eslogan Team Aniston ("Equipo Aniston") se vendieron 25 veces más que las de Team Jolie ("Equipo Jolie"). Cualquiera podía identificarse con el miedo a que tu pareja se largue con un compañero de trabajo. Una vez más, cualquiera podía identificarse con Jennifer Aniston.

Ella insiste en que se niega a posicionarse como víctima, pero tampoco huye del todo de ese rol que, al fin y al cabo, su querido público quiere que ejerza. En su primera entrevista como divorciada, para Vanity Fair en octubre de 2006, se echó a llorar en cuanto le abrió la puerta a la periodista. Seguía sin entender qué había ocurrido, pero defendió a su exmarido explicando que le creía si él decía que no le fue infiel, admitió haber sucumbido a la tentación de leer una revista sensacionalista que le arruinó el día y confesó que solía caminar hasta las rocas de una playa cercana para gritar al mar. Pero Aniston se aferraba con docilidad a su título de ´Novia de América´: "Sigo creyendo en el amor. Ahora mismo hay un hombre increíble ahí fuera que es el padre de mis hijos. En cinco años espero estar casada y con un bebé".