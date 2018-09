Triunfo de un soñador

Venecia, Italia

"Quería regresar a México para hacer la película que he soñado". Así de rotundo se mostró Alfonso Cuarón cuando finalizó el rodaje de Roma, que le dio ayer el León de Oro de Venecia, concedido por el jurado que presidió su amigo Guillermo del Toro.

Un premio que reconoce el proyecto más personal de Cuarón y uno de los que más quebraderos de cabeza le ha dado porque además de lo complejo de un rodaje en el que tuvo que recrear cada milímetro de los recuerdos de su infancia, el hecho de ser producido por Netflix le alejó de la posibilidad de competir en Cannes.

ALEGRÍA Y APLAUSOS

Su decepción se ha transformado ahora en alegría por el aplauso unánime conseguido en Venecia de la crítica y del público a una película arriesgada que resume todas las claves de su filmografía.

Con solo ocho largometrajes en su haber, el cineasta mexicano y sus amigos Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, son los representantes de una cinematografía que en los últimos años ha arrasado en premios.

Los tres han construido sus carreras alternando proyectos más pequeños, rodados normalmente en español, con grandes producciones estadunidenses.

Con una de esas grandes historias, Cuarón fue el primero de los tres en conseguir el Oscar a la Mejor Dirección, por Gravity, en 2014. Luego fue el turno de González Iñárritu, que triunfó con Birdman (2015) y The Revenant (2016) y cerró el éxito mexicano Guillermo del Toro, triunfador del año pasado con The Shape of Water.

ABRAZO DEL AMIGO

En Venecia fue Del Toro el año pasado el primero en alzarse con el León de Oro y este año, como presidente del jurado, ha entregado el premio a su amigo Cuarón, con quien se fundió en un abrazo en el escenario del Palazzo del Cinema.

Una fuerte relación triangular sin la que no se puede entender la trayectoria de estos tres cineastas, tan potentes visualmente como diferentes en su concepto del cine.

Por segundo año consecutivo, el Léon de Oro lo gana un mexicano, toda vez que en 2017 fue Guillermo del Toro quien recibió el máximo galardón con "La forma del agua".

FELICITACIONES

EN LAS REDES

Los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal felicitaron a su compatriota Alfonso Cuarón tras ganar el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de Venecia, el León de Oro, por su película "Roma".

Luego de darse a conocer la noticia, ambos intérpretes no dudaron en felicitar y expresar su felicidad a través de las redes sociales.

"¡Esooooo chingao! Muchas felicidades querido @alfonsocuaron, a ti y a todo el equipo de #Roma. El primero de muchos. ¡Que alegría!", escribió Diego.

"Gana Alfonso Cuarón en la @la_Biennale y siento como si ganáramos todos. Felicidades a el y a todo su equipo por darnos ese sentimiento. @alfonsocuaron ¡Felicidades, querido Ponchini! #ROMA", tuiteó por su parte Gael.

El Instituto Mexicano de Cinematografía se sumó a las felicitaciones por el cineasta mexicano. "Imcine felicita a Alfonso Cuarón, Director de ROMA (Eficine), por haber obtenido el León de Oro a la Mejor Película en la edición 75 del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Italia".