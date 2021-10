Triunfo que ayuda en lo anímico a Guerreros

Aunque se trató de un partido de preparación, el resultado sirvió para que los Guerreros agarren algo de confianza previo a la complicada visita que tendrán el sábado ante los Bravos de Nuevo Laredo en partido correspondiente a la jornada de la Tercera División Profesional.

Los reynosenses no han podido ganar en este torneo y son el último lugar del Grupo 15 así que necesitan sumar cuanto antes. El técnico Enrique Garza aprovechó el partido de media semana para afinar detalles, corregir los errores que tuvieron ante el Saltillo Soccer y ver algunos elementos que no han tenido minutos en la temporada ya que podría haber modificaciones en el once inicial.