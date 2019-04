Triunfo del Atlético de Madrid con polémica

Madrid, España.

Gracias a un autogol, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Valladolid, que terminó el juego reclamando un penal a su favor y que el VAR no le otorgó.



Con el triunfo del Atlético, el Barcelona necesita ganar hoy si quiere coronarse con anticipación en España, cuando juegue este mediodía ante el Levante.



Joaquín Fernández marcó en su propia portería para que el Atlético se alzara con los tres puntos.



Jugadores del Valladolid reclamaron duro la decisión del árbitro Melero López por un supuesto penalti por mano de Arias en los minutos finales y que el VAR no otorgó.



Era ya el minuto 87, cuando un cabezazo tocó en una mano de Santiago Arias. El árbitro, Melero López, visionó la jugada tras unos minutos de espera, le indicó al banquillo del Valladolid que no era penalti y señaló córner, entre la desesperación del equipo blanquivioleta, que no mereció perder en el Metropolitano.



Así resolvió el Atlético, por un demérito ajeno más que por mérito propio, exceptuando otras dos soberbias paradas de Jan Oblak.



Atlético llegó a 74 puntos. Barcelona tiene 80, y de ganar más tarde, se consagraría campeón de España.