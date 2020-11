Triunfo con dedicatoria

Nápoles, Italia

El futbolista mexicano, Hirving Lozano anotó gol durante la victoria del Nápoli frente al Rijeka en la Europa League.

En el encuentro donde se realizó el homenaje a Diego Armando Maradona quien murió a los 60 años de edad en Buenos Aires.

El atacante mexicano ingresó de cambio al minuto 64 y al 75´ anotó el segundo del Napoli en la victoria de 2-0 sobre el Rijeka.

El primer tanto fue por parte de Armando Anastasio al 41´.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Nápoles saltaron este jueves al campo del estadio San Paolo con unas camisetas número 10 del argentino Diego Armando Maradona, para honrar la memoria del "Pibe de Oro", fallecido este miércoles a los sesenta años.

Todos los integrantes del Nápoles, incluido el técnico Gennaro Gattuso, llevaron las elásticas número 10 y respetaron junto al Rijeka, en el centro del campo, un sentido minuto de silencio, al tiempo que las pantallas del estadio mostraban una imagen del astro argentino.

Se quitaron a continuación las camisetas para empezar el cruce europeo.

Con este resultado, el Nápoles llegó a 9 puntos y es líder de sector.

PEGA AL NÁPOLI LA PARTIDA

DE DIEGO ARMANDO MARADONA

Hirving Lozano, volante del Napoli, reconoció que no fue fácil encarar el compromiso de la Europa League este jueves tras enterarse del fallecimiento del argentino Diego Armando Maradona, ídolo del club italiano.

El también mediocampista de la Selección Mexicana reveló lo que el grupo sintió tras darse la noticia de la muerte del histórico futbolista de cara al cotejo ante el Rijeka croata, al que vencieron 2-0.

"La verdad que es lamentable que haya fallecido, va a quedar en la memoria de todos y más en los futbolistas. Marcó una historia impresionante, más aquí, aquí es un Dios para toda la gente", explicó Lozano a TUDN en el Estadio de San Paolo.

"Es un poco triste la situación aquí en Napoli, hay que sobreponerse. Fue difícil, íbamos entrando a concentrar y recibimos la noticia, fue un poco difícil. Todos lo hemos visto, es un ídolo y para mí era un gran jugador, no me toco conocerlo pero sí lo pude ver".

El "Chucky" se dijo feliz de tener más minutos en esta temporada.

"Siempre me siento contento jugando, es lo que más me gusta y gracias a Dios me dan ya la oportunidad de jugar que es algo importante, trato de aprovechar la oportunidad", apuntó.