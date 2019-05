Triunfan en los BAFTA

Londres, Inglaterra.

Killing Eve fue la máxima ganadora durante la ceremonia de entrega de los Premios BAFTA para la televisión (British Academy Television Awards), informó Entertainment Weekly.

La serie ganó las categorías de Mejor Serie de Drama, Mejor Actriz, para Jodie Comer y Mejor Actriz de Reparto, para Fiona Shaw, entre otras.

El galardón para Mejor Actor fue para Benedict Cumberbatch por su papel en Patrick Melrose.

UN GRAN DRAMA

El drama de BBC América (que en España emite HBO España), creado por Phoebe Waller-Bridge, se llevó a casa el premio a la mejor serie dramática, así como el de mejor actriz para Jodie Comer y el de mejor actriz de reparto Fiona Shaw. En la categoría de drama principal, superó al gran éxito de la BBC One, Bodyguard, a la coproducción de BBC y Amazon Informer (emitida en España por Filmin) y Save Me de Sky.

Comer, que interpreta a Villanelle, la protagonista asesina, venció a su coprotagonista en Killing Eve, Sandra Oh, así como a Keely Hawes, de Bodyguard, y Ruth Wilson, de Mrs. Wilson (Filmin), en la categoría de actriz principal.

Shaw, quien interpreta a la agente del MI6 Carolyn Martins en Killing Eve, venció a Keeley Hawes (Mrs. Wilson), Billie Piper (Colateral) y Monica Dolan (Un escándalo muy inglés) para ganar el premio de mejor actriz de reparto. La actriz denominó al papel probablemente el mayor placer de mi vida y comentó sobre el genio que rompe los cristales y la imaginación descarriada de Phoebe Waller-Bridge.

Benedict Cumberbatch se llevó a casa el premio al mejor actor por la miniserie Patrick Melrose, que también ganó el premio a mejor miniserie. El premio al mejor actor marca su primera victoria en la categoría después de seis intentos anteriores, tres por Sherlock. Derrotó a Hugh Grant por A Very English Scandal, Chance Perdomo por Killed By My Debt y a Luci Msamati por La Desaparición de Kiri. La miniserie de cinco episodios, protagonizada por Cumberbatch, venció a A Very English Scandal, La Desaparición de Kiri y Mrs. Wilson por la mejor miniserie.

Noche de sky

Fue una noche particularmente buena para Sky, que ganó con Patrick Melrose, A League of Their Own, la comedia de Julia Davis, Sally4Ever, que es una coproducción con HBO, ganó el premio a mejor comedia y Succession, obtuvo la mejor serie internacional.

GALARDONADOS. Mejor Actriz para Jodie Comer y Mejor Actor fue para Benedict Cumberbatch.