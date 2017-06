Triunfa Lewis Hamilton en GP de Canadá; 'Checo' quinto lugar

Guadalajara, México.- Sergio Pérez logró su segundo Top 5 del año en la Fórmula Uno, pero tal vez también se lleve un regaño por parte de Force India.



El piloto mexicano se enfrascó en un gran duelo con su compañero de equipo, Esteban Ocon, quien finalizó sexto, pero en la escudería consideraron que el francés tenía argumentos para pelear por el podio.



Force India pidió a "Checo" que diera oportunidad a Esteban para que fuera a cazar a Daniel Ricciardo, quien marchaba tercero.



Pérez solicitó que le permitieran ir por el australiano de Red Bull, pero en su intento Ferrari les dio alcance a ambos Force India en la parte final de la carrera y los superó con Sebastian Vettel, quien sigue líder del campeonato.



El triunfo fue para el británico de Mercedes, Lewis Hamilton, quien se llevó su tercera victoria de la campaña, superando a su compañero Valtteri Bottas y al Red Bull de Daniel Ricciardo.



Lewis suma 129 unidades por 141 de Vettel en el Mundial de pilotos.



"Checo" partió octavo y se puso séptimo en el arranque, mismo en el que se presentó un safety car tras un accidente de Carlos Sainz y Felipe Massa.



Después, el tapatío tomó un lugar más tras el retiro de Max Verstappen, y después se puso cuarto tras superar a Kimi Räikkönen y a Sebastian Vettel, quien tuvo que entrar temprano a pits para cambiar su ala delantera.

"Checo" rodando ya en cuarto, perseguía a Ricciardo, quien entró a pits en el giro 19. Force India respondió tratando de hacer el undercut en el siguiente giro, pero el australiano salió apenas por delante del jalisciense.



Ocon se mantuvo en pista y llegó a rodar en el segundo sitio con los ingresos de los punteros a los pits. Al salir Ocon de los pits, tenía lógicamente más vida en sus neumáticos y mejor ritmo para afrontar el final de la carrera.



El francés se fue acercando a Pérez y comenzó a presionar al tapatío, en el equipo le informaron a Pérez que Ocon tenía posibilidades de atrapar a Ricciardo, pero "Checo" respondió que le dieran la oportunidad.



Atrás, Vettel realizó una parada tardía y con las gomas en mejor estado comenzó a dar alcance a los Force India. De forma desesperada, Ocon pedía que "Checo" se hiciera a un lado, pero el tapatío no cedió ni un centímetro.



A cuatro giros del final, Ocon intentó pasar al mexicano, pero éste le cerró la puerta y Vettel aprovechó para superar al francés y colocarse quinto.



Pérez, quien ya tenía problemas con los frenos y el DRS, intentó contener al germano, pero sólo logró hacerlo durante dos giros y al final fue superado por el cuatro veces campeón del mundo.



En el cierre, Ocon se fue con todo sobre Checo, pero éste se volvió a defender y llegaron prácticamente iguales a la meta, pero con el jalisciense por delante para finalizar quinto.



"No es justo", reclamó Ocon por el radio.



La cosecha de puntos puso a Sergio en 44 unidades, a una de Verstappen en el sexto sitio del Campeonato, mientras que Force India llegó a 71 para consolidar su cuarto sitio del Campeonato de Constructores.



No obstante, existe la posibilidad de que a Sergio le llamen la atención, pues argumentarán que de haber dejado pasar a Ocon, éste podría haber peleado por el podio o al menos evitar perder la posición con Vettel.



Esto sin duda podría encender la relación entre "Checo" y Ocon, quien apenas llegó para esta temporada el equipo indio, que por sexta ocasión en el año ha sumado puntos con sus dos autos.



El español Fernando Alonso sumó otro abandono por un problema en el motor de su McLaren Honda.