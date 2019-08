Triunfal Regreso

Ciudad de México

El "Junior" ni se despeinó esta noche. Estaban apenas en el primer round de estudio cuando Julio César Chávez hijo encontró el hueco para meter el gancho al hígado.

El sinaloense llevaba 27 meses de inactividad y se moría de ganas de soltar los brazos. El colombiano Evert Bravo estaba en las cuerdas intercambiando golpes cuando le entró el gancho de "JC".

Evert (25-11-1, 19 KO's), quien sumaba tres derrotas de sus últimas cinco peleas, se dobló para no levantarse, para que el "Junior" se llevara el triunfo por nocaut al 1:22 del primer round en un pleito celebrado en San Juan de Los Lagos, Jalisco.

Julio (51-3-1, 33 KO's) no tenía acción desde mayo de 2017 cuando perdió por decisión unánime ante Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas, pleito donde no se ni un solo asalto, y además no ganaba una pelea por la vía rápida desde junio de 2012 cuando noqueó a Andy Lee en el Paso, Texas.

La idea ahora es que el sinaloense de 33 años regrese para noviembre o diciembre de este mismo año. Julio quiere enfrentar a los mejores de la división de los Supermedianos, y se sabe que podría tener sobre la mesa una oferta para enfrentar al ex monarca mundial Daniel Jacobs.

También se dio a conocer que Jaime Munguía, campeón Superwelter OMB, encabezará la función del 14 de septiembre en Carson, California, frente el estadounidense Patrick Allotey.