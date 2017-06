Triunfa italiano Dovizioso en Barcelona

Dovizioso logró su segunda victoria consecutiva de la temporada, tras la conseguida la pasada semana en Italia, por delante de los españoles Marc Márquez y Dani Pedrosa, ambos del equipo Repsol Honda.



Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), que no pudo pasar de la décima plaza, continúa líder del mundial, pero con apenas siete puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso y veintitrés respecto a Marc Márquez, que ya es tercero en el campeonato.



Desde los primeros instantes de carrera se pudo comprobar que los pilotos oficiales de Yamaha, el español Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi, no iban a estar en la pelea por la victoria y, ni tan siquiera, por el podio, muy atrás tanto en la formación de salida como después en la carrera pues el primero fue octavo y el segundo décimo, superado en la última vuelta por el también español Héctor Barberá (Yamaha YZR M 1).



Dani Pedrosa fue el primero líder de la carrera pero no pudo aguantar el ataque de Jorge Lorenzo, el español que más carreras ha ganado en el circuito de Barcelona, con cuatro (2015, 2013, 2012 y 2010), que se situó líder, y Marc Márquez tras su estela para evitar que el de la Ducati Desmosedici GP17 se escapase demasiado pronto.