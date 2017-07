Triunfa Hamilton en casa; Checo fue noveno

El británico, que ganó por cuarta vez consecutiva en Silvestone, hizo historia ya que ganó por quinta vez esta carrera y empata la marca de más triunfadores en esta pista del también británico Jim Clark y el francés Alain Prost.



Hamilton ha ganado en 2008, 2014, 2015, 2016 y ahora en 2017.



"Es un sentimiento que no puedo describir. Estoy muy orgulloso de poder hacer esto por los fans", dijo Hamilton tras la carrera, agregando que su plan es ser campeón de la Fórmula Uno.



Valtteri Bottas, Mercedes, y Kimi Raikkonen, Ferrari, completaron el podio.



El piloto mexicano de Force India, por su parte, sumó dos puntos, pero es un resultado agridulce, pues no fue una buena carrera para él ni para su coequipero Esteban Ocon, quien fue octavo.



Los puntos siempre son bien recibidos, pero el desempeño del auto fue muy por debajo de lo mostrado en carreras pasadas.



Para Pérez, quien llegó a 52 puntos en la clasificación, fue aún más frustrante, pues desde la arrancada se vio superado y en realidad nunca pudo atacar a su compañero.



Ocon realizó una muy agresiva arrancada y pasó a Sergio a Nico Hulkenberg para colocarse en el quinto puesto, mientras que Sergio descendió al octavo.



Hulkenberg y Valtteri Bottas dieron cuenta más tarde del francés y Checo se colocó detrás del otro monoplaza rosa, pero paso prácticamente toda la sólo llenando sus espejos.



Pérez nunca tuvo una oportunidad real de buscar el rebase a pesar de estar en zona de DRS.



Sebastian Vettel, quien se encaminaba al podio, tuvo una pinchadura también en el penúltimo giro y aunque alcanzó a salir para completar la carrera, descendió al séptimo sitio, con lo que Hamilton le recortó gran ventaja en el Campeonato.



Lewis se colocó a sólo un punto de Vettel, quien lidera con 177 unidades.



El inglés, quien fue criticado el miércoles por no asistir al evento de F1 en Londres, hoy hizo que nadie se acordara de eso con el gran festejo que tuvo tras la victoria.



Luego de bajar del podio, Hamilton fue a la zona de aficionados a festejar con ellos e incluso se aventó al público que emocionado lo cargó mientras gritaban "Lewis, Lewis".