¡TRIUNFA ´SÚPER JOEL´ EN FRANCIA!

Un carrerón protagonizó en Europa el súper atleta reynosense Joel Rodríguez para conquistar el primer lugar en el "IAU 50K European Championships 2018", que se llevó a cabo en Belvès, Francia. El ultramaratonista mexicano fue el primero en cruzar la meta tras devorar los 50 kilómetros del recorrido con un tiempo de 03 horas 46 minutos y 04 segundos, sacándoles buena ventaja a los franceses Gwénaelle Guillou (03:46:04) y Florent Pibou (03:54:42), quienes llegaron segundo y tercero respectivamente.

Vía telefónica todavía desde territorio europeo, muy emocionado, Joel habló en exclusiva para EL MAÑANA sobre el que ha sido uno de sus mayores logros como deportista de alto rendimiento, pues significó su primer triunfo en un evento internacional de tal magnitud.

"Estoy muy feliz, te puedo decir que estos días que me he ido a dormir, pareciera que fue un sueño esto que logré, porque han sido muchos años de trabajo, esfuerzo y circunstancias difíciles que me pasaron, pero gracias a Dios se consiguió algo que venía siendo un sueño", manifestó.

"Incluso me llevaron a un partido de rugby para que hiciera la patada inicial ya que se trataba del equipo campeón, luego nos fuimos a comer con el presidente de la Federación Francesa y estuve conviviendo con muchos atletas de acá (de Francia), todo muy padre la verdad", agregó el atleta que representó a Tamaulipas.

Este resultado ha sido una gran dosis de motivación para él de cara al Campeonato Mundial de 100 kilómetros que se desarrollará este mismo año, el 8 de septiembre en Zagreb, Croacia.

En el plan de entrenamiento y fogueo se enfocará en mejorar su técnica. El próximo lunes estará de regreso en Reynosa y se tomará una semana de descanso para luego planear una competencia internacional más que podría ser en Perú o Bolivia. Además, planea realizar un campamento de altura en La Paz, Bolivia, para entrenar en las montañas a más de 5 mil metros sobre el nivel del mar.

GRAN CARRERA. El mexicano devoró los 50 kilómetros y fue el primero en cruzar la meta del IAU 50K European Championships 2018.