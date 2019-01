Triunfa ´Roma´

Ciudad de México

Los Globos de Oro 2019 se llevarón a cabo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, con la conducción Sandra Oh y Andy Samberg, en su edición número 76 de los premios que entrega la Prensa Extranjera de Hollywood en reconocimiento a lo mejor en cine y televisión de la última temporada.

Los máximos galardones de la noche fue para Bohemian Rhapsody' la cinta que cuenta la vida de Freddie Mercury, obtiene la estatuilla dorada a Mejor Película de Drama, mientras que su protagonista Rami Malek obtiene el Globo de Oro a Mejor actor de Película Dramática por su actuación como Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody' y Glenn Close obtiene la estatuilla dorada a Mejor Actriz de Película Dramática por su actuación en 'The Wife'.

¡SI SE PUDO!

"Roma" de Alfonso Cuarón se alzó ayer con el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera poniendo a México un paso más cerca del codiciado Óscar, y el cineasta obtuvo además el premio al mejor director.

"El cine en el mejor de los casos... construye puentes a otras culturas", dijo Cuarón al recibir la estatuilla en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. "Al construir estos puentes... comenzamos a darnos cuenta de que aunque puedan ser raras, nos son desconocidas. Empezamos a entender exactamente cuánto tenemos en común".

EMOTIVO DRAMA

El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció, se impuso sobre "Capernaum" de Líbano, ''Girl" de Bélgica, ''Never Look Away" de Alemania y ''Shoplifters" de Japón.

El realizador le agradeció a las estrellas de la película Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ambas sentadas entre la audiencia, de quienes se expresó "impresionado por el trabajo que hicieron en este filme" y "eternamente agradecido".

AGRADECIDO

Y, agregó: "Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México".

"Roma" representó el regreso de Cuarón a México como cineasta desde que se diera a conocer internacionalmente con "Y tu mamá también", la cinta de 2001 que le mereció nominaciones a los Globos y los Oscar. Sus créditos desde incluyeron entre otros, "Great Expectations", "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban", "Children of Men" y "Gravity", galardonada en 2014 con Globos de Oro y premios Oscar.

Más premiados

>Mejor película - Musical o comedia: Green Book

>Mejor actor de serie de comedia o musical:Michael Douglas - El método Kominsky

>Mejor serie limitada o película televisiva:American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

>Mejor canción original: Shallow (Lady Gaga - A Star Is Born)

>Mejor película animada: Spider-Man: Into the Spider-Verse

>Mejor Película: Green Book.

>Mejor Actor de Drama: Rami Malek por Bohemian Rhapsody.

>Mejor Película de Drama:Bohemian Rhapsody.