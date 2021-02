Triunfa por tenaz

Si algo ha aprendido la cantante Carolina Ross es que en tiempos difíciles hay quienes lloran y hay quienes se ponen a vender pañuelos y, aferrada a la segunda opción, ha conquistado a más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales.

"Levanté mi carrera porque salí en 2013 en La Voz... México, pero después del programa la verdad es que los participantes no recibimos apoyo, entonces yo no sabía qué hacer y mi mamá me dio la idea de que me refugiara en las redes sociales.