Triunfa la hija de Bono

La hija de Bono, Eve Hewson, se ha convertido en una estrella más en la familia del cantante de U2, informó El País.

Eve, la segunda de los cuatro que el artista tiene junto a su esposa Alison Hewson, triunfa como actriz y ya comienza a disputarse la fama con su padre.

La artista es protagonista junto a Eva Green en la serie de HBO Las Luminarias y parece haber cautivado a todos, pues el primer episodio en el Reino Unido tuvo una audiencia de más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en el segundo estreno más popular de la cadena en este año.

Hewson reconoció que su padre le ha ayudado, pero en muchas ocasiones también le ha supuesto un obstáculo.

"Al principio, sobre todo, se me abrieron varias puertas. Había gente con mucho talento, así que era difícil incluso encontrar a un agente. Eso nunca ha sido un problema para mí, creo que ha sido por mi familia.

tras PASOS DE SU PADRE

"Así no es como debería funcionar el sistema pero si la puerta se abre ¿qué haces? La cruzas. Pero también es un obstáculo porque a veces la gente no sabe separarte de tu padre. No esperan que tengas talento, y cuando se dan cuenta de que sí, se sorprenden", dijo en una entrevista con Radio Times.

La joven también aseguró que ella pasaba a audiciones con las que sus compañeros de la Tisch School of the Arts de Nueva York ni siquiera se atrevieron a soñar.

Hewson es la única de sus hermanos que no ha seguido los pasos de sus padres. Jordan Joy, la mayor, continuó con el activismo de su madre, tiene 31 años y en 2018 ya formó parte de la lista los 30 menores de 30 que han hecho fortuna, según la revista Forbes.

Para Bono no fue fácil aceptar la decisión de su hija, Eve, de ser artista: "Ha sido difícil para él, pero he estado actuando desde los 15 años. No pensaron que sería capaz de entrar en una escuela de interpretación, pero lo hice.