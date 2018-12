Triunfa golf nacional en el 2018

En un año donde el golf mexicano resaltó a nivel mundial, Gaby López fue la primera que dio el grito de triunfo con su victoria histórica en el Blue Bay, de la LPGA.



La golfista tricolor, quien suma su segundo año en la Gira de golf femenil más importante del mundo, se coronó en China y rompió una sequía de 9 años sin gloria para una mexicana en dicho tour.



"Es un sentimiento inigualable, toda mi vida había soñado con este momento, toda mi vida había trabajado por ganar en la LPGA, y no puedo describir el sentimiento de felicidad que tengo", dijo la citadina en su momento.



La última en hacerlo fue Lorena Ochoa, en octubre de 2009, quien siete meses después se retiró del golf profesional.



López y Ochoa son las únicas mexicanas con victorias en la LPGA, aunque Tanya Dergal, Sophia Sheridan, Alejandra Llaneza y Margarita Ramos también jugaron en el circuito.



"El efecto de la bola de nieve: los jugadores empiezan a creer mucho más en sí mismos porque lo vieron en resultados anteriores. En específico me refiero a la influencia de Lorena Ochoa, que tuvo mucho que ver en que se detonaran jugadores nuevos en nuestro País", comentó Rafael Alarcón a CANCHA sobre el momento del golf nacional.



"Esos jugadores nuevos, de los últimos 8-10 años para acá, empezaron a probar el éxito y todo eso se ha ido acumulando. Estos jugadores han encontrado la forma de prepararse mejor, entrenando tanto en México como en el extranjero", agregó.



El triunfo de Gaby abrió paso a las victorias de Abraham Ancer, en Australia, e Isidro Benítez, en Argentina, una semana más tarde.



Benítez ganó la edición 113 del VISA Open, torneo que pertenece al PGA Tour Latinoamérica, y logró el primer triunfo ahí para un golfista mexicano.



El deportista de 19 años, que se convirtió en profesional en 2017 y se quedó con el boleto para disputar The Open Championship en julio.



"Es muy especial porque es mi primera victoria, creo que la primera es la más ansiada por todos. Fui líder casi todos los días, pero fue difícil aguantar la presión".



Durante el año Ancer, Carlos Ortiz, Roberto Díaz y José de Jesús Rodríguez se convirtieron en el primer cuarteto mexicano en jugar al mismo tiempo en el PGA Tour. El tamaulipeco y el jalisciense se colocaron en tres top 5 de la gira, dos y uno respectivamente.



Mientras que en el golf amateur, la deportista más destacada fue la hidalguense María Fassi, quien con la Universidad de Arkansas ganó el trofeo ANNIKA como la golfista más destacada del año; se convirtió en la número uno del ranking colegial y fue catalogada como la golfista del año en la Conferencia del Sureste.



Pero su logro más importante lo alcanzó en las Q-Series de la LPGA, donde se adjudicó una de las 45 tarjetas repartidas para jugar la gira el próximo año.



"Siento que tengo la capacidad para hacerlo. He tenido la oportunidad de jugar torneos profesionales y he aprendido mucho de medirme contra las mejores del mundo", dijo Fassi sobre la LPGA.



PGA con sabor tricolor



Los colores verde, blanco y rojo se impregnaron con mayor profundidad en el PGA Tour.



Tras dos años en el Web.com Tour, Carlos Ortiz consumó su regreso al máximo circuito del golf y lo hizo con su mejor resultado en la gira: un tercer lugar en el Sanderson Farms Championship, de Las Vegas.



El arranque de la temporada 2019 del tapatío fue tan importante para su carrera que, en apenas dos eventos, sumó las mismas ganancias que en toda la campaña 2016, su experiencia previa.



Al cierre de 2018 y tras cinco certámenes jugados, Ortiz se ubica en el puesto 71 del listado en la PGA, con 98 puntos.



En tanto, Abraham Ancer en sus primeros 17 torneos del año sólo pudo meterse en cuatro ocasiones al top 20, pero a partir del 18 fue cuando comenzó la mejor etapa de su año.



Al cabo de la tercera ronda en el Quicken Loans National, Ancer estaba en el liderato del torneo, pero los últimos 18 hoyos no fueron fáciles y finalizó en el cuarto sitio, lo que le permitió cerrar la campaña 2018 en el puesto 60 del ranking en la PGA.



Pero por si todavía quedaban dudas de su calidad, en el arranque de la temporada 2019 Ancer culminó quinto en el CIMB Classic y cuarto en el Shriners Hospitals for Children Open. Y aunque no pudo meterse al top 10 del Mayakoba Golf Classic, sí que lo logró en el Australian Open.



En tierras australianas, Ancer consiguió su primer título como jugador de la PGA y dejó su nombre al lado de grandes del golf profesional como Jack Nicklaus, Greg Norman y Arnold Palmer, además ganó su lugar en la edición 148 de The Open.



"Obviamente hice mi investigación y los nombres en este trofeo son absolutamente increíbles -Jack Nicklaus, Spieth, McIlroy...- nombres que son extremadamente reconocidos en el mundo del golf y estoy muy contento de que mi nombre va a estar ahí", dijo.



Y, jugando al lado de Roberto Díaz, se hizo del segundo lugar en el ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, otro resultado histórico para México.



El debut de los cuatro



En el debut de los cuatro mexicanos en la campaña 2019 del PGA Tour, sólo Carlos Ortiz pudo pasar el corte en el Safeway Open; José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz quedaron fuera. En tanto, Ancer arrancó con su quinto lugar en Malasia una semana después.



Un par de fechas más tarde, fue Ortiz quien destacó al quedarse con el tercer puesto del Sanderson Farms Championship, tras una ronda magistral de 64 golpes en Mississippi, siendo ese su mejor desempeño en la PGA (2015, 2016 y 2019).



Al final, Ancer se ubicó en el puesto 23 del ranking en el circuito estadounidense, Rodríguez fue 163 y Díaz, 195.



Sacó el corazón



En un desempate de un hoyo entre Phil Mickelson, que buscaba su título 43 de PGA Tour a sus 47 años, y Justin Thomas, ganador de 7 de los 31 torneos previos, el golfista veterano resultó vencedor de la segunda edición del World Golf Championships Mexico Championship y dejó atrás una sequía de cinco años sin ganar.



"Es una victoria muy significativa. No puedo poner en palabras los momentos tan duros que viví en los últimos cuatro años para regresar aquí, sobre todo porque sa bía que tenía el nivel para competir. Es una victoria que me revitaliza", dijo Mickelson.