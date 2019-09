Triunfa en TIFF

La película Jojo Rabbit, del director neozelandés Taika Waititi, fue reconocida con el Premio del Público (Grolsch People's Choice Award), el más importante del Festival Internacional de Cine de Toronto.

La cinta se impuso al Joker de Todd Phillips; Un hermoso día en el vecindario, de Marielle Heller; y Los dos papás, de Fernando Meirelles; Marriage Story, de Noah Baumbach; y Parasite, de Bong Joon-ho.

Jojo Rabbit, filme que está ambientado en la Alemania nazi, se centra en un solitario niño germano que vive con su madre, y cuyo amigo imaginario es una cómica versión de Adolfo Hitler.

En el filme, que llegará a los cines de Estados Unidos en octubre, se aprecia a Taika Waititi como el Führer, que le da un consejo de vida a un niño. En el reparto, también participan Roman Griffin, Scarlett Johansson, Davis Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant y Alfie Allen.

El premio de la audiencia "Midnight Madness" fue para The Platform,,de Galder Gaztelu-Urrutia, y el segundo lugar fue para The Vast of Night, de Andrew Patterson; y Blood Quantum, de Jeff Barnaby.

Dirigida por Feras Fayyad, The Cave, ganó el premio del público en la sección de documentales, donde los finalistas fueron I Am Not Alone, de Garin Hovannisian, y Dads, de Bryce Dallas Howard.