Triunfa en streaming

EL INICIO

Iniciando con temas como "Pelo suelto", "Soledad" y un medley integrado por "La noche", "Pruébamelo" y "Me río de ti", la intérprete detuvo el concierto para decir unas palabras de bienvenida a todos sus seguidores que se estaban conectando a la plataforma digital.

"No podemos pretender que este es un concierto normal porque ustedes no están aquí físicamente, los extraño tanto, pero tanto, extraño sus gritos, sus voces, su energía, sus locuras, pero ahorita no están aquí, miren este teatro vació, cómo se ve, de verdad chicos que hemos vivido lo indecible lo inimaginable", expresó la cantante.

"...y hemos sentido como nunca la soledad, pero recuerden que la soledad puede ser nuestra amiga y una amiga te puede hacer un favor y yo le pido a la soledad que cantes mi canción y que un día podamos estar nuevamente cantando, gritando a coro...", dijo antes de cantar "Soledad".

Con un cambio de ropa, el romanticismo llegó con "Vestida de azúcar" y "Grande", pero la noche se intensificó cuando interpretó su canción "Esa hembra es mala", en donde se pintó los labios de rojo en el escenario y empezó a recitar algunos mensajes de empoderamiento femenino.

"Les acabo de mostrar mi lado más romántico, pero todas las mujeres tenemos miel y veneno y hay que reconocer que son poquitas, pero si hay algunas mujeres que nos vengan a todas, hay un lado obscuro en algunas mujeres, pero principalmente es porque los hombres se han ganado, no la miel sino el veneno...", expresó.

Como suele hacerlo normalmente, Trevi no escatimó en la producción visual de este show online, y es que, en casi cada canción hizo un cambió de ropa, una pantalla gigante detrás del escenario mostraba imágenes que adornaba cada tema y la iluminación seguía cada uno de los pasos de la cantante y de sus bailarines.

"Vamos a ponernos de fiesta en la casa, o sea en este momento le voy a pedir a la banda que se ponga de Dj y que empiece la fiesta", dijo.

REFLEXIVA

La nostalgia y la reflexión se apoderaron de la cantante durante toda la noche, que para sorpresa de muchos de sus seguidores se dio el tiempo de cantar varios de sus temas pasados, como "Con los ojos cerrados", "Hoy me iré de casa", "Me siento tan sola", "Un día más de vida", "Qué voy a hacer sin él" y "Dr. Psiquiatra".

No podían faltar "La papa sin cátsup", "Zapatos viejos", y "Brincan los borregos".